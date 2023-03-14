Повышение доходов жителей обсудили в правительстве Хабаровского края Фото: Евгений Никонов

Доходы жителей повышают в Хабаровском крае. В правительстве прошло заседание рабочей группы по этому вопросу. На нем эксперты обозначили задачи, которые помогут увеличить прибыль хабаровчан. На встрече присутствовали Маргарита Бастрыкина, министр экономического развития, и Александр Дорофеев, министр социальной защиты населения края.

- Заработная плата - основной источник доходов населения нашего края и здесь правительство выполняет все взятые на себя обязательства: в 2022 году на четыре процента проиндексировали зарплату бюджетников и внебюджетников, на которых распространяется действие майских указов, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам.

В числе действенных мер он выделил, к примеру, предоставление работодателям субсидий, которые они могут потратить на создание новых рабочих мест, и развитие системы соцпомощи для людей с низкими доходами. Зампред отметил, что хорошо показал себя «социальный контракт». По этому направлению чиновники будут работать и дальше, оно останется в приоритете.

В 2022 году на социальную политику выделили почти 47 миллиардов рублей – это 111 процентов по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, в послании Владимир Путин поручил продолжить повышение минимального размера оплата труда. С 1 января федеральный показатель уже проиндексировали на 6,3 процента. До 1 июля правительство должно продолжить эту работу с опережением роста инфляции и среднего заработка по стране.

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