За нападение на продуктовый магазин в колонию отправился житель Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске осудили местного жителя за разбойное нападение на продуктовый магазин. 3 декабря прошлого года 28-летний мужчина решил присвоить чужой смартфон. Началась перепалка.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения в продуктовом магазине по улице Салтыкова-Щедрина, мужчина взял с прилавка принадлежащий продавцу смартфон и направился к выходу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Девушка заметила неудачную попытку кражи и схватила неудавшегося грабителя за капюшон куртки. Тогда тот достал нож и начал угрожать расправой. Испугавшись, продавщица отпустила преступника, а он сбежал.

Заведено дело по статье «Разбой с угрозой насилия». Кировский районный суд рассмотрел его и отправил хабаровчанина в колонию строгого режима. Там он проведет ближайшие 4,5 года, уточнили в надзорном органе края.

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