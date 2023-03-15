Гарантии по кредитам и страховке для участников СВО обсудили в парламенте Хабаровского края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Парламентарии законодательной думы Хабаровского края инициировали обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Они предлагают внести изменения в закон, который регулирует особенности оплаты кредитов и выплаты страховок для участников военной спецоперации и их семей. Депутаты предложили:

- освободить родственников погибших военнослужащих и тех, кто получил ранения или инвалидность в ходе СВО, от платежей по кредитам;

- расширить действие договоров страхования (включить в них риски гибели, установления инвалидности, получение увечий, потерю трудоспособности) и продлить их с учетом предоставления кредитных каникул по этим обязательствам.

Идею депутатов поддержали в комитете по бюджету, налогам и экономическому развитию региона. Ее вынесут на обсуждение на мартовском заседании Думы.

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