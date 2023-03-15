Два аэропорта закрыли в Хабаровском крае из-за снега Фото: пресс-служба "ХабАвиа"

15 марта в 8:00 в Хабаровском крае закрыли два аэропорта. Из-за заледеневших взлетных полос и снега вылет рейсов по графику временно невозможен.

- Аэродром в Чегдомыне закрыт до 12:00, а аэропорт в Охотске – до 11:00. Рабочие уже приступили к расчистке от снега взлетно-посадочных полос, - рассказали в пресс-службе «Хабаровских Авиалиний».

Рейс из Хабаровска в Охотск, который должен был состояться 12 марта, снова откладывается. Информация о дате и времени вылета рейса 401 станет известна 15 марта в 10:10.

Напомним, аэропорт Охотска был закрыт и 14 марта до 17:00 из-за сильных порывов ветра, достигающих 18 метров в секунду. Также было перенесено несколько вылетов из Хабаровска. Рейсы 469 и 470 в Богородское и в обратном направлении будут выполнены сегодня. Из краевой столицы самолет отправится в 10:05.

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