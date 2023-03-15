Детский сад открылся в селе Матвеевка Хабаровского района 15 марта Фото: скриншот из видео

14 марта Михаил Дегтярев посетил новый детсад в селе Матвеевка, строительство которого закончилось совсем недавно. Уже 15 числа он примет первых детей.

- Посетил новостройку с итоговой инспекционной проверкой. Уже в среду группы и музыкальный зал начнут обживать дети. Обратил внимание, что рядом с садиком нет удобной остановки. Поручил краевому минтрансу и районным властям организовать доступность автобусов и скорректировать расписание, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, подрядчик должен был сдать детсад еще в 2021 году, но работы так и не были закончены. Это послужило основанием для расторжения контракта и подписания договора с другой компанией. Она закончила строительные работы в декабре 2022 года. После этого были выполнены все необходимые проверки перед вводом здания в эксплуатацию.

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