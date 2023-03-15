Разбитое лицо и травмы груди: комсомольчанин устроил ДТП на Бульваре юности

Водитель пострадал в аварии из-за не пристегнутого ремня в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску

Авария на Бульваре юности произошла 14 марта в 19:30, когда на улице уже стемнело. Не рассчитав скорость, 28-летний водитель «Тойоты Витц» вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Ипсум». За рулем второй иномарки находился 51-летний водитель.

- Столкновение произошло в районе дома №38 по Дзержинского. Водитель «Тойоты Витц» потерял управление и его машину вынесло на встречку. В момент столкновения со второй иномаркой мужчина ударился лицом и грудной клеткой, - рассказали в ОГИБДД по Комсомольску.

Травмированного мужчину осмотрели медики и назначили ему амбулаторное лечение. По словам сотрудников автоинспекции, в момент аварии он был трезв, но не пристегнут ремнями безопасности.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и учитывать погодные условия. Нельзя пренебрегать своей и безопасностью окружающих. Одна ошибка может стоить жизни людей.

Авария произошла на Бульваре юности Фото: ОГИБДД по Комсомольску

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