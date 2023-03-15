Поездку в лагерь «Орленок» выиграют победители конкурса юнармейцев в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Юнармейцы Хабаровска смогут побороться за возможность отправиться в лагерь «Орленок», где они пройдут бесплатное обучение по программе «Летние юнармейские игры». Мероприятие состоится в рамках шестой смены в период с 30 мая по 19 июня. Принять участие в конкурсе могут юнармейцы 12-16 лет, занимающиеся в спортшколах и секциях, имеющие достижения, разряди и спортивные звания.

- Для участия в конкурсе нужно предоставить портфолио с описанием приоритетных достижений в физкультурно-спортивных соревнованиях на региональном и всероссийском уровнях за 2021-2023 годы. Также необходимо подготовить видеопрезентацию о спортивных результатах. Документы принимаются до 9 апреля через автоматизированную информационную систему, - рассказали в администрации Хабаровска.

Победителей конкурса ждет участие в играх под руководством наставников по лёгкой атлетике, плаванию, футболу и пляжному волейболу. Ребята посетят мастер-классы, тренинги, уроки истории, поборются за звание чемпиона на «Летних юнармейских играх».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.