Дополнительный поезд из Хабаровска в Находку запустят в преддверии майских праздников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчане смогут отправиться в Приморский край на поезде в преддверии майских праздников. Так как в это время спрос на билеты особенно высок, по маршруту Хабаровск – Тихоокеанская (Находка) и в обратном направлении пустят дополнительный поезд №213/214.

- Из Хабаровска состав отправится 28 апреля в 17:54. Обратно пассажиры смогут уехать 29 апреля в 17:30. Общее время в пути – 16 часов, - рассказали в дальневосточном филиале ОАО «РЖД».

Продажа билетов на дополнительный поезд уже открыта. Есть доступные места как в купейных, так и плацкартных вагонах. Также организованы условия для перевозки маломобильных пассажиров.

В другие дни из Хабаровска в Находку можно добраться на поезде №2. На станции Уссурийска вагоны перецепляют к составу №344.

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