Знания хабаровчан проверят в рамках «Диктанта ЖКХ» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители краевой столицы могут проверить свои знания в области управления многоквартирным домом, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей. На портале «Школа ЖКХ» с 1 марта проходит Всероссийская акция «Диктант ЖКХ».

- Тестирование состоит из вопросов, относящихся к сферам управления многоквартирным домом, предоставления жилищно-коммунальных услуг, защите прав потребителей ЖКХ, - рассказали в администрации Хабаровска.

Успешно прошедшие диктант получат сертификат. Для этого нужно правильно ответить на 25 вопросов из 30. По итогам акции будет сформирован «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ». Для его составления учтут количество человек, принявших участие в опросе и успешно прошедших тесты.

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