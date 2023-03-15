Знания хабаровчан проверят в рамках «Диктанта ЖКХ»
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители краевой столицы могут проверить свои знания в области управления многоквартирным домом, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей. На портале «Школа ЖКХ» с 1 марта проходит Всероссийская акция «Диктант ЖКХ».
- Тестирование состоит из вопросов, относящихся к сферам управления многоквартирным домом, предоставления жилищно-коммунальных услуг, защите прав потребителей ЖКХ, - рассказали в администрации Хабаровска.
Успешно прошедшие диктант получат сертификат. Для этого нужно правильно ответить на 25 вопросов из 30. По итогам акции будет сформирован «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ». Для его составления учтут количество человек, принявших участие в опросе и успешно прошедших тесты.
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