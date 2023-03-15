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НовостиОбщество15 марта 2023 1:28

МБУ «Север» и его директора привлекли к ответственности за снег на улицах Хабаровска

Прокуратура выявила нарушения в содержании дорог
Александра ЯВИЩЕНКО
МБУ «Север» и его главу привлекли к ответственности за снег на улицах Хабаровска

МБУ «Север» и его главу привлекли к ответственности за снег на улицах Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Жалобы от хабаровчан на качество уборки дорог от снега поступают регулярно. Прокуратура проверила обращения жителей краевой столицы и подтвердила факт многочисленных нарушений.

- В Кировском районе проведена проверка по содержанию дорог в зимний период. Установлено, что сотрудники МБУ Хабаровска «Север» не вовремя очищали от снега улицы Металлистов, Джамбула, Марсовая, Хасановская и Советская, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Правоохранители составили административные протоколы в отношении МБУ «Север» и его директора. Так как ответственные лица не обеспечили безопасность дорожного движения и не выполняли обязательства по содержанию дорог, наказания в виде предупреждений получили как глава учреждения, так и сама организация.

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