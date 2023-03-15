Решила, что сломался: хабаровчанка оставила деньги в банкомате

Женщина украла забытые деньги из банкомата в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровчанка хотела снять деньги в банкомате, но, не разобравшись с устройством, решила, что тот сломался. Она ушла, оставив наличку в купюроприемнике. Уже через несколько минут другая женщина нашла забытые банкноты и забрала их себе. Раскрыть это преступление полиции помогли камеры видеонаблюдения.

- По версии следствия, 52-летняя женщина подошла к банкомату и заметила деньги, забытые предыдущим клиентом. В отсеке для налички лежало девять тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Вместо того чтобы сообщить о находке в банк или полицию, хабаровчанка забрала деньги и ушла. Ее личность удалось опознать по камерам, которые установлены в банкомате и в магазине поблизости. Теперь на подозреваемую заведено дело по статье «Кража». Ее могут лишить свободы на срок до шести лет.

Напомним, похожий случай произошел с мужчиной, который забыл в банкомате 25 тысяч рублей.

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