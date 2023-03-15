Бесплатный проезд в больницу организуют жителям сел и инвалидам в Хабаровском крае Фото: Иван Макеев

Жители сел Хабаровского края старше 65 лет и люди с инвалидностью могут воспользоваться услугами мобильных социальных служб, чтобы бесплатно добраться в больницу и обратно. В регионе работает 12 центров соцобслуживания, в каждом из которых есть машины, приспособленные для перевозки маломобильных пациентов. Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить в учреждение и договориться о поездке.

- С января 2023 года возможностью воспользовались 295 человек. Для транспортировки используются машины с подъемниками для кресел-колясок. Они были закуплены по нацпроекту за федеральные деньги. Но воспользоваться услугой могут только жители сельской местности, - сказала Светлана Асташова, главный специалист министерства социальной защиты Хабаровского края.

Бесплатно добраться до больницы можно в случае планового медосмотра или диспансеризации. Организация доставки в больницу проходит по утвержденному графику. С 2023 года список возможностей для жителей сел был расширен. Теперь «трансфер» доступен для поездок в соцучреждения, предоставляющие услуги в полустационарной форме. Еще одним нововведением станет то, что машины смогут доставлять врачей домой к пожилым пациентам и даже привозить им лекарства.

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