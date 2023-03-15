Налоговые ставки снизят на три года в Хабаровском крае

Налоговые ставки для малого и среднего бизнеса снизят на три года в Хабаровском крае Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Закдуму Хабаровского края внесен проект закона, который позволит владельцам малого и среднего бизнеса (МСП) получить налоговые льготы. Распространяться они будут на предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и в приоритетных отраслях экономики: обрабатывающие производства, IT-технологи, социальная сфера, туризм и креативные индустрии.

Предложение предусматривает снижение налоговых ставок вдвое и сразу на три года. По схеме «доходы» ставки упадут с шести до трех процентов, а по схеме «доходы минус расходы» - с 15 до восьми процентов. Предполагается, что этой мерой поддержки воспользуются около 3,5 тысяч представителей МСП.

- Впервые поддержка охватит сразу три года – с 2023 по 2025-й. Бизнес получит предсказуемые условия работы и сможет спланировать деятельность на среднесрочную перспективу, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Предварительно, законопроект будет рассмотрен уже до конца марта.

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