Сергей Кравчук и Михаил Дегтярев участвуют в сборах по теме паводков и лесных пожаров Фото: Администрация Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава столицы региона Сергей Кравчук принимают участие в учебно-методическом сборе, посвященном организации работ по предотвращению паводков и защите населенных пунктов от природных пожаров.

15 марта в крае проходит заседание оперштаба комиссии по предупреждению чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). В рамках собрания состоится демонстрация работы оперативных бригад электромонтеров и спасателей, которые обеспечивают безаварийное прохождение весеннего половодья, работы по чернению участка ледового поля и распиловке льда, взрывных работ и прочего.

- Также будет отрабатываться информирование населения, попавшего в зону затопления, эвакуация людей, организация охраны порядка на паводковых территориях, обследование затопленных домов и так далее. Тренировка навыков и новых подходов – дело очень полезное, поэтому мы ответственно подходим к учениям, - сказал Сергей Кравчук.

Уже с 19 марта в Хабаровском районе прогнозируют плюсовые температуры. Из-за таяния снега может произойти подтопление территорий, поэтому оперативные службы уже готовятся к возникновению ЧС и устранению их последствий.

16 марта пройдет второй день сборов, который будет посвящен защите населенных пунктов от природных пожаров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.