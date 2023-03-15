Срывали решетки с окон: огонь отрезал людям выход из горящего общежития в Хабаровском крае

Сотрудники Росгвардии рискнули жизнью ради спасения людей из огня в Хабаровском крае Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Около девяти утра 10 марта дежурный вневедомственной охраны Росгвардии в Вяземском получил сообщение о пожаре в общежитии на Ленина. На место ЧП был направлен наряд сотрудников. Вызов приняли прапорщик полиции Денис Курышев и сержант полиции Дмитрий Жизлов. Они приехали по адресу одними из первых.

Оценив ситуацию, правоохранители поняли, что действовать нужно сейчас же. Внутри здания все было в дыму. Жильцы находились в опасности из-за риска отравиться угарным газом. Из дома непрерывно доносились крики о помощи, поэтому росгвардейцы, не думая о себе, кинулись спасать людей.

Денис Курышев вместе с пожарными срывал решетки с окон первого этажа, через которые можно было достать пострадавших из горящего общежития и обеспечить расчетам доступ в здание. В это же время Дмитрий Жизлов забежал внутрь дома на помощь пенсионерке, которая ждала спасения на балконе четвертого этажа. Женщина оказалась в ловушке вместе со своими питомцами. Сержант полиции сквозь дым пробрался по лестнице к квартире женщины и помог ей выбраться на улицу. Животные тоже были спасены.

- Всего было эвакуировано шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Со своей задачей быстро справились и пожарные. Возгорание было ликвидировано в короткие сроки, а всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

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