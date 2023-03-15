60 кинодней в подарок от видеосервиса Wink для жителей Хабаровского края

Фото: Wink

«Ростелеком» дарит 60 дней бесплатного просмотра фильмов и сериалов на интерактивном ТВ и ТВ-онлайн Wink. Подключить акционную подписку можно до конца апреля.

В подписку включены 256 ТВ-каналов различной тематики, 50 тысяч фильмов и сериалов, часть из которых — эксклюзивы линейки Wink Originals.

«Среди эксклюзивов, включенных в бесплатную подписку, самые популярные сериалы 2022 года: “The Тёлки”, “Надвое”, “Чернобыль”, “Стая”, “Аврора” и другие. Если едите на дачу или за город, то можно скачать фильмы для просмотра на телефон, планшет или другое устройство», — рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Wink можно смотреть на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), на смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru).

К одному аккаунту в видеосервисе подключается до пяти устройств. Члены семьи могут одновременно смотреть разный контент, каждый на своем устройстве. Есть возможность управлять просмотром: ставить эфир на паузу, перематывать и записывать передачи. Взрослые могут настраивать доступ детей к просмотру с помощью сервиса «Родительский контроль». Также в видеосервисе есть образовательный контент, радио и аудиокниги.

«Подключили телевидение Wink недавно. Контент разнообразный, управление и навигация удобны и понятны даже ребенку. Очень много фильмов и мультиков. Также понравилось, что для дошколят и школьников есть познавательные каналы и обучающие видео разной тематики», — рассказала Ольга, пользователь интерактивного ТВ и ТВ-онлайн Wink.

Подключить акционную подписку можно самостоятельно в интерфейсе Wink, на сайте, а также по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

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