Отправляла по почте: жительница Москвы снабжала наркотиками подельников в Хабаровском крае

Суд вынес приговор москвичке, поставляющей наркотики в Хабаровский край Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Московский суд вынес приговор жительнице столицы за 26 преступлений в области оборота наркотиков. Ближайшие шесть лет женщина проведет за решеткой.

В ноябре 2019 года 27-летняя москвичка вступила в ОПГ, которая торговала запрещенными веществами в разных регионах России. Создателя группы она не знала, все поручения получала «онлайн». Женщине передавали информацию о том, где находятся тайники. Она забирала «товар» и пересылала его заказчикам из Хабаровского и Камчатского краев, Калининградской области. Отправки она делала по почте, не боясь, что ее поймают.

Москвичка успела разослать 6,8 килограммов запрещенки и веществ для изготовления наркотиков (прекурсоров). В декабре 2020 года транспортная полиция задержала преступницу. У нее изъяли больше 20 килограммов ингредиентов для приготовления наркотиков. На жительницу столицы завели уголовное дело и обвинили ее в 26 преступлениях: 11 незаконных пересылок и 12 покушений на сбыт запрещенных веществ, две пересылки и одно покушение на сбыт прекурсоров.

- Во время предварительного следствия прокурор с обвиняемой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это помогло установить личности еще нескольких участников ОПГ, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

После расследования прокурор утвердил обвинение и передал дело в суд. Женщину приговорили к шести годам колонии. Ранее еще пять человек из той же преступной группы были приговорены к лишению свободы.

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