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НовостиОбщество15 марта 2023 4:49

Участница Олимпиады из Магадана Александра Паршина стала серебряным призером Кубка России по сноуборду

Спортсменка завоевала две медали
Василина ВАСИЛЬЕВА
Участница Олимпиады из Магадана Александра Паршина стала серебряным призером Кубка России по сноуборду Фото: ЦСП Магадан

Участница Олимпиады из Магадана Александра Паршина стала серебряным призером Кубка России по сноуборду Фото: ЦСП Магадан

Уроженка Магадана Александра Паршина, участница Олимпиады, завоевала сразу два «серебра» на Кубке России по сноуборду. Соревнования прошли в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Всего было два этапа по сноуборд-кроссу.

Александра показывала свое мастерство вместе со сноубордистами из 12 регионов России. Лучших выбирали в индивидуальной гонке среди мужчин и женщин.

- 14 марта прошел четвертый этап Кубка России, в котором Александра заняла второе место. Днем ранее сноубордистка стала обладательницей серебряной медали в третьем этапе, - рассказали в Центре спортивной подготовки Магадана.

Победу в каждом этапе одержала Кристина Пауль из Красноярского края, третье место у петербурженки Кристины Локтевой-Загорской.

После этого команда Магаданской области поедет в Красноярск – там спортсмены покажут свое мастерство в четвертой зимней Спартакиаде молодежи и Чемпионате России.

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