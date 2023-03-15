Участница Олимпиады из Магадана Александра Паршина стала серебряным призером Кубка России по сноуборду Фото: ЦСП Магадан

Уроженка Магадана Александра Паршина, участница Олимпиады, завоевала сразу два «серебра» на Кубке России по сноуборду. Соревнования прошли в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Всего было два этапа по сноуборд-кроссу.

Александра показывала свое мастерство вместе со сноубордистами из 12 регионов России. Лучших выбирали в индивидуальной гонке среди мужчин и женщин.

- 14 марта прошел четвертый этап Кубка России, в котором Александра заняла второе место. Днем ранее сноубордистка стала обладательницей серебряной медали в третьем этапе, - рассказали в Центре спортивной подготовки Магадана.

Победу в каждом этапе одержала Кристина Пауль из Красноярского края, третье место у петербурженки Кристины Локтевой-Загорской.

После этого команда Магаданской области поедет в Красноярск – там спортсмены покажут свое мастерство в четвертой зимней Спартакиаде молодежи и Чемпионате России.

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