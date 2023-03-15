Неустойчивую погоду прогнозируют Хабаровскому краю 16 марта Фото: Олег Укладов

Сильными осадками и порывистым ветром до 18 метров в секунду запомнится погода в Хабаровске 16 марта. Синоптики прогнозируют снег, который начнется ночью и продлится почти весь день. На дорогах ожидается гололед. Температура ночью опустится от -5 до -7, а днем не поднимется выше -1 градуса.

В южных районах Хабаровского края погода 16 марта также будет ветреной. Порывы достигнут скорости 20 метров в секунду. Ночью местами будет идти сильный снег, слабая метель, а днем – небольшие осадки. На дорогах возможен гололед. Ночью столбик термометра покажет от -11 до -16, днем – от -3 до +2 градусов.

В центре региона сильный снег и метель ночью немного поутихнет к середине дня. На дорогах будет скользко из-за снежного наката. Ветер будет дуть со скоростью 5-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -12 до ноля, а днем от -6 до +1 градуса.

Хуже всего будет погода в северных районах Хабаровского края. 16 марта синоптики прогнозируют сильный снег и метель в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. На остальных территориях пройдут небольшие осадки. Средняя скорость ветра составит 5-20 метров в секунду, а на побережье порывы будут достигать 25 метров. Ночью градусник покажет от -5 до -17, а днем от -8 до +2.

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