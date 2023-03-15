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НовостиПроисшествия15 марта 2023 5:10

Метель, ветер и скачки температуры: какая погода ждет Хабаровский край 16 марта

Неустойчивую погоду прогнозируют Хабаровскому краю 16 марта
Александра ЯВИЩЕНКО
Неустойчивую погоду прогнозируют Хабаровскому краю 16 марта

Неустойчивую погоду прогнозируют Хабаровскому краю 16 марта

Фото: Олег Укладов

Сильными осадками и порывистым ветром до 18 метров в секунду запомнится погода в Хабаровске 16 марта. Синоптики прогнозируют снег, который начнется ночью и продлится почти весь день. На дорогах ожидается гололед. Температура ночью опустится от -5 до -7, а днем не поднимется выше -1 градуса.

В южных районах Хабаровского края погода 16 марта также будет ветреной. Порывы достигнут скорости 20 метров в секунду. Ночью местами будет идти сильный снег, слабая метель, а днем – небольшие осадки. На дорогах возможен гололед. Ночью столбик термометра покажет от -11 до -16, днем – от -3 до +2 градусов.

В центре региона сильный снег и метель ночью немного поутихнет к середине дня. На дорогах будет скользко из-за снежного наката. Ветер будет дуть со скоростью 5-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -12 до ноля, а днем от -6 до +1 градуса.

Хуже всего будет погода в северных районах Хабаровского края. 16 марта синоптики прогнозируют сильный снег и метель в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. На остальных территориях пройдут небольшие осадки. Средняя скорость ветра составит 5-20 метров в секунду, а на побережье порывы будут достигать 25 метров. Ночью градусник покажет от -5 до -17, а днем от -8 до +2.

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