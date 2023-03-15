Пункт пропуска «Покровка» начнет работать с турпотоком в Хабаровском крае Фото: @puntus_khv Фото: Социальные сети

На пограничном пункте пропуска «Покровка» прошло совещание, участники которого обсудили перспективы роста его загруженности. Переход не работал в течение двух лет, пока в мире «бушевала» пандемия коронавируса. В январе 2023 года он возобновил работу, но поеа только в области грузоперевозок.

- Инфраструктура перехода уже готова к оформлению туристических групп. О готовности встречать иностранных гостей и организовывать поездки в КНР заявляют и туроператоры региона. Уже заключены договоры с перевозчиками, прорабатываются программы туров. Ждем ответа о готовности работы пункта пропуска на пассажирском направлении от китайской стороны, - написала в своем телеграм-канале Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Спикер добавила, что с 15 марта Китай возобновил выдачу всех видов виз. Также ожидается возобновление безвизовых групповых турпоездок.

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