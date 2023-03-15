Выставка «Книги, которые меняют жизнь» открылась в библиотеке Хабаровска Фото: епархия Хабаровска

В Дальневосточной государственной научной библиотеке Хабаровска 14 марта начала работу выставка-форум «Книги, которые меняют жизнь».

Мероприятие традиционное, оно проходит каждый год и считается значимым событием духовной жизни региона. Несколько лет его организовывает культурный отдел Хабаровской епархии вместе со специалистами библиотеки и министерства культуры.

Выставка открылась с молебена, его возглавил иеромонах Николай Белозеров, секретарь Хабаровской епархии.

- Ежегодно в этот период мы с говорим о важности печатного слова. Православная книга - это вся та литература, в основе которой лежит Евангельская истина. Именно поэтому первой печатной книгой на Руси стал богослужебный «Апостол». И более 1000 лет Евангелие учит россиян вере, благочестию и праведности, - сказал отец Николай.

В этот раз на открытие приехали почетные гости из столицы страны. Мероприятие посетили иеромонах Макарий Комогоров, зампред издательского совета РПЦ, и писатель Виктор Николаев, лауреат Патриаршей литературной премии.

Также на открытии наградили участников краевого этапа Международного конкурса «Лето Господне». А в конце мероприятия гостей порадовали выступлениями артисты Хабаровска. После гости смогли посмотреть представленные на выставке книги.

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