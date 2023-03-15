Ножом в голову: женщина жестоко расквиталась с обидчиком в Хабаровском крае

Женщина проведет восемь лет в колонии за убийство знакомого в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Советской Гавани убила своего приятеля во время ссоры. Она признала вину и получила восемь лет колонии за жестокую расправу.

Дело было в сентябре 2022 года. 45-летняя женщина пришла в гости к знакомому. В его квартире они выпивали, пока градус не ударил в голову и не завязалась ссора. Мужчина бросил несколько неосторожных фраз, чем сильно обидел гостью. Она схватила кухонный нож и с особой жестокостью начала бить оппонента в грудь и голову. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте.

- Во время следствия женщина полностью признала свою вину. Рассмотрев дело, суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре хабаровского края.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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