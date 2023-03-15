Михаил Дегтярев рассказал о мастер-плане Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В интервью «ГТРК» губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о мастер-плане Хабаровска. Глава региона выделил основные направления, на которые будут опираться при развитии города.

На сегодняшний день мастер-план уже оценили на уровне полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

- Меня всегда цепляет общественное пространство – место, где можно погулять, привести друзей, родственникам показать из другого региона, туристам. Это конечно, набережная, Дальневосточный художественный музей, наш будущий межвузовский кампус - все-таки это сердце образования и науки Дальнего Востока. ДВФУ будет нашим главным конкурентом. А когда есть два конкурента, все развивается. Я приморцам всегда на это указываю, когда они начинают голосить, что мы их обижаем. Наоборот, это в их и наших интересах. Всегда в конкуренции повышается качество, - сказал губернатор.

Он отметил, что в Хабаровске появится девять основных центров притяжения, где будет все для комфортной жизни людей. Как выразился Михаил Дегтярев, пространства будут сделаны с ключом «15 минут пешком». Важно, чтобы здесь жители и гости города могли не только отдохнуть, прогуляться по магазинам, посетить спортзал. Планируется, что это будет полноценное место с доступным и качественным жильем, рабочими местами, социальными объектами и необходимой инфраструктурой.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.