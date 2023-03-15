Предприятия Хабаровска ответят по закону за снег на тротуарах
Фото: Администрация Хабаровска
Представители городской администрации отправились на проверку улиц города по поручению мэра. Целью было узнать, как предприниматели очищают свои территории от снега.
- Профильные управления должны постоянно следить за этим, выезжать к жилмассивам, а бизнесмены – следить за своими территориями. Пешеходные дорожки, прилегающие к зданиям, нужно очистить в срочном порядке. Давайте избавим жителей города от неудобств, – сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Представители администрации и районных прокуратур фиксируют нарушения во время рейдов. К ответственности будут привлечены все, кто не следит за территориями.
- По семи предприятиям в Центральном и по четырем в Краснофлотском районах будут составлены протоколы. Эти организации к моменту проверки еще даже не приступали к уборке снега, - сказал Владимир Шубич, глава отдела городского управления административно-технического контроля.
Предостережения получили также 32 предприятия жилищно-коммунальных служб за наледь на дорогах и сосульки на крышах. На очереди – проверка Кировского, Индустриального и Железнодорожного районов.
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