Снег засыпал по крыши дома Охотска Фото: соцсети

По всему региону идут мощные осадки, улицы и города засыпает снегом. Пришлось даже закрывать некоторые трассы для большегрузов и пассажирских автобусов, чтобы избежать серьезных аварий из-за гололеда и плохой видимости.

Но больше всего «повезло» жителям Охотска. Их дома засыпало снегом по самые крыши. Кадры жители рабочего поселка опубликовали в социальных сетях. На фотографиях – полностью заснеженные дома, сугробы возвышаются над козырьками. Люди открывают двери, а перед глазами только снег.

А между тем в Хабаровском крае утром 15 марта на несколько часов закрыли два аэропорта. Взлетные полосы заледенели и покрылись снегом, поэтому воздушные судна не смогли вылететь. Рабочие начали расчищать аэровокзалы от снега и наледи.

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