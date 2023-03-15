Хабаровский край своим всегда поможет.

Кирилл Цмакалов. Фото: предоставлено героем публикации.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы Хабаровского края Кирилл расскажет о поддержке участников СВО и их семей, а также предпринимателей, кто находится сейчас в экономической зоне риска.

Ребята на фронте, выполняя приказ Родины, не должны переживать о том, что их ждет на гражданке, поэтому отделения профильного Госфонда, которые появятся по инициативе Президента Путина в регионах, дело стратегически важное.

Сейчас мы поддерживаем всех, кто на переднем фланге СВО, но плечо общества и государства понадобится и раненым, кто после госпиталей возвращается домой.

Есть еще одна тяжелая тема, про которую тоже надо говорить, она касается помощи родным погибших воинов.

Наш комитет инициировал обращение к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и Председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной о внесении изменений в закон, регулирующий особенности исполнения обязательств по кредитным договорам и действующим договорам страхования жизни и здоровья военнослужащих - участников СВО и членов их семей.

Предлагаем освободить близких родственников от выплат кредитов не только погибших военнослужащих и признанных инвалидами первой группы, но и ставших инвалидами второй и третьей групп и получивших ранения, травмы, контузии на поле боя.

Поясню суть вопроса - сейчас не все родственники, являясь созаемщиками по кредитам, в том числе ипотечным, подпадают под действие закона о кредитных каникулах. Причем в случае гибели участника СВО или получения им тяжелой инвалидности его кредит не погашается, а весь долг может перейти другим созаемщикам, например отцу, матери или сразу обоим родителям.

Такую махровую несправедливость надо устранить, надеюсь, старшие товарищи нас услышат.

Когда страна проводит специальную военную операцию и борется с тисками 17-ти тысяч западных санкций, требуется плечо и тем, кто работает на экономику государства.

Проголосовали на комитете, который я возглавляю, за законопроект, обеспечивающий адаптацию малого бизнеса к новым внешним условиям. Снизим налоговую нагрузку на предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Льготу получат собственники обрабатывающих производств, предприятий в сферах - информационных технологий, туризма, соцзащиты и креативных индустрий, которые обеспечивают технологический суверенитет страны, ориентированы на стимулирование внутреннего спроса, рост реальных доходов населения.

Ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы» снизятся с 6% до 3%, с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» уменьшатся с 15% до 8%.

Расходы бюджета края на эти цели составят 73,6 миллиона рублей в год, но за этой цифрой - люди и их семьи.

Хабаровский край своим всегда поможет.

Кирилл Цмакалов.