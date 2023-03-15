Памятную доску погибшему в СВО Андрею Фомину открыли в военно-морском лицее Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровском военно-морском лицее прошло торжественное открытие памятной доски Андрею Фомину. Он – бывший выпускник и преподаватель. Хабаровчанин погиб на спецоперации.

Три года военный преподавал в родном учебном заведении физкультуру. Теперь в ней увековечено его имя. Помимо памятной доски, в коридоре находятся его фотографии и некоторые личные вещи. Коллеги хорошо отзываются об Андрее Фомине.

- Я в это время взяла детей-мальчиков. Вы знаете, у меня был очень сложный класс, и Андрей сильно мне помогал. Он человечный, незлопамятный, мог спокойно поговорить с ребятами, и контакт с детьми всегда находил, - рассказала Зоя Коэметс, учитель биологии.

О профессии военного Андрей Фомин мечтал с самого детства, поэтому и отправился служить по контракту.

На СВО он был командиром взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона воинской части 61424. Вооруженным силам он отдал последние 15 лет жизни, а в прошлом году отправился защищать страну на спецоперацию. Он погиб в сентябре, выполняя боевое задание. Посмертно награжден Орденом Мужества.

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