Отправиться в походы по горам приглашают жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Очередная рабочая неделя подходит к концу, и для гостей и жителей Хабаровского края подготовили новые туры и экскурсии. Например, предстоящие выходные можно провести активно: сходить в горы, прогуляться по экотропам и познакомиться с наскальными рисунками древнего народа. Главное, не забыть про экипировку: заранее подготовить теплую одежду и налить в термос горячий чай.

- Одно из весенних предложений - экскурсия на петроглифы села Шереметьево. На отвесных скалах найдены 33 рисунка, которые относятся примерно к пятому тысячелетию до нашей эры. Первобытные люди изобразили лошадей и сцены охоты. Сохранилось предание о том, что самые древние петроглифы были высечены таинственным народом Ха, когда-то жившим на Амуре, а потом загадочно исчезнувшим. Экскурсия проходит на приграничной территории, необходимо оформить пропуск. Во время поездки гид расскажет о заселении Дальнего Востока, племенах и народностях, их традициях и культуре. В стоимость также входит посещение музея и обед, - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Более опытным туристам понравится восхождение на гору Сюмнюр. Она расположена в районе Курского перевала хребта Джаки-Унахта-Якбыяна. Ее в народе называют «Черной пирамидой» - из-за практически идеальной формы. А еще гора считается местом силы. Но вот в поход нужно идти тем, у кого имеется хорошая физподготовка. Тур состоится 18 марта, в стоимость входит питание, услуги гида, лагерное оборудование, трансфер и обеспечение безопасности. Выезд состоится из Комсомольска-на-Амуре.

Есть предложения и для туристов с небольшим опытом - поход на Черничную гору. Участники смогут пройти дремучую снежную тайгу, насладиться видами и отдохнуть в горном глэмпинге.

Кстати, а пока в регионе продолжается конкурс на лучший фильм о путешествии по Дальнему Востоку. Заявки принимаются до 30 сентября на сайте путешественникдв.рф. Каждый из походов может лечь в основу ролика. Главный приз - три миллиона рублей.

Актуальная информация о мероприятиях есть в социальных сетях минтуризма и туристского информационного центра. Бонус: по промослову «Минтур» можно получить скидку на экскурсии.

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