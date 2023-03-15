Первый этап конкурса «Театральная весна» закончился в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске подошел к концу первый этап конкурса «Театральная весна». Мероприятие проводится, чтобы привлечь к театральному искусству новые школьные коллективы. В конкурсе четыре возрастные группы - коллективы, где обучаются ребята от шести до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 18 лет и разновозрастные объединения.

Победителей выбирают в двух номинациях. Постановка в «Многожанровом спектакле» должна длиться не дольше часа, в «Малых театральных формах» - не дольше 20 минут.

- В ходе первого этапа участники подали заявки, которые в ближайшее время рассмотрит жюри. Показ конкурсных спектаклей пройдет 24-25 марта на сценических площадках центра «Восхождение» и Центра эстетического воспитания детей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Открытие пройдет 24 марта в центре «Восхождение». Жюри оценивает участников по нескольким критериям. Репертуар должен соответствовать возрасту ребят, а также нести художественную ценность и демонстрировать уровень мастерства.

Лучших наградят 14 апреля в центре «Восхождение». Также есть специальные дипломы за лучший спектакль для детей и юношества, за оригинальное режиссерское решение, за оригинальность и выразительность костюмов, за лучшее художественное оформление, за лучшую мужскую и женскую роли.

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