Женщина получила сотрясение мозга в ДТП в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

ДТП произошло на улице Лазо в районе дома №86 в Комсомольске-на-Амуре. Утром 15 марта, около 08:10, столкнулись два автомобиля. Травмы получила женщина.

Виновником аварии стал 47-летний водитель такси Toyota Passo. Он не выбрал безопасную скорость с учетом погодных условий, не справился с управлением и вылетел на встречку. В Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре рассказали, что автомобиль он водит 25 лет.

- Мужчина ехал по улице Лазо со стороны Северного шоссе в сторону улицы Водонасосной и совершил столкновение с транспортным средством, которое двигалось в прямом встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В итоге 34-летняя женщина-пассажир Toyota Corolla, которая ехала на переднем сиденье, получила сотрясение мозга и ушибы головы. Ей назначили амбулаторное лечение. К слову, ни она, ни водитель не были пристегнуты.

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