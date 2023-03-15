8,5 миллиарда рублей направят на ремонт оборудования ТЭЦ Хабаровского края в 2023 году

8,5 миллиардов рублей направят на ремонт оборудования ТЭЦ Хабаровского края в 2023 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае обновляют оборудование ТЭЦ. В этом году на это выделят 8,5 миллиарда рублей. Планируется привести в порядок 30 единиц оборудования на четыре миллиарда рублей - по инвестиционной и ремонтной программам. В прошлом году, к слову, отремонтировали 18 единиц за 2,9 миллиарда рублей. 4,5 миллиарда регион получит дополнительно по программе снижения аварийности, рассчитанной до 2029 года.

- Роман Мирошин, зампред правительства края по инфраструктуре, в начале марта встретился с Романом Бердниковым, первым замом гендиректора ПАО «РусГидро». Во время встречи они договорились об увеличении объемов ремонтной программы. Выполнение запланированных работ находится под особым контролем в минэнерго края, от качества их выполнения зависит надежное энергоснабжение потребителей, - сказал Владимир Михалев, министр энергетики Хабаровского края.

На ТЭЦ-1 Хабаровска планируется отремонтировать восемь котлоагрегатов, два турбоагрегата и два генератора. На ТЭЦ-2 Хабаровска заменят поверхности нагрева на водогрейном котле №9. На ТЭЦ-3 Хабаровска запланирован капремонт первого и второго энергоблоков, сейчас работы ведутся на третьем. На Комсомольской ТЭЦ-2 в порядок приведут два турбоагрегата, два генератора и котлоагрегат. На Комсомольской ТЭЦ-3 пройдут работы на первом энергоблоке. Также запланированы ремонты на ТЭЦ Амурска, Николаевска и Советской Гавани.

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