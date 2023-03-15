Учения по подготовке МЧС к паводкам и пожарам проходят в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро ожидается паводкоопасный и пожароопасный периоды, поэтому специалисты МЧС Хабаровском края принимают участие в учениях. Мероприятия нужны, чтобы подготовить силы и средства управления к природным явлениям.

Учения пройдут 15 и 16 марта. Во время них также состоится сбор глав муниципалитетов, специалистов по гражданской обороне и предупреждению ЧС. Сбор проходит в третий раз, в этом году местом проведения стал район имени Лазо.

- Такие учения необходимы, особенно перед наступлением сезонных рисков. Они помогают снова проверить, насколько ведомства готовы к возможным ЧС, уточнить алгоритмы действий, наладить межведомственное взаимодействие. Во время учебно-методического сбора главам районов мы еще раз напомним требования документов и задач, которые стоят перед ними для защиты людей и населенных пунктов, в которых они живут, от чрезвычайных ситуаций, - сказал Матвей Гибадулин, начальник ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сегодня в селе Георгиевка участники отрабатывают подготовку к паводку и пропуску ледохода на реках. Во второй день специалисты покажут технику, группировку и оснащение, которые используются для защиты городов и сел от пожаров, мониторинга и тушения огня в лесах.

В некоторых муниципалитетах пройдет тестирование порядка оказания материальной помощи пострадавшим при ЧС с помощью дистанционной подачи заявлений через интернет и МФЦ.

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