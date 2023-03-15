Грант на развитие могут получить фермеры Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Фермеры Хабаровского края снова могут получить грант «Агростартап» на развитие. В этом году на это предусмотрено 25,3 миллиона рублей в краевом бюджете. Деньги можно будет потратить на развитие своего дела. Заявки подали уже больше 20 человек.

По информации министерства сельского хозяйства, претенденты планируют реализовать проекты по развитию растениеводства, пчеловодства и животноводства в районах имени Лазо, Нанайском, Амурском, Хабаровском, Вяземском и Советско-Гаванском. Фермеры могут получить от трех до пяти миллионов рублей.

- В феврале Правительство РФ повысило размер гранта. Это позволит уже со следующего года усилить механизм поддержки бизнеса, который неплохо показал себя на Дальнем Востоке, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В прошлом году гранты получили 11 фермерских хозяйств. Они уже купили тракторы, крупный рогатый скот, построили животноводческие помещения.

Например, Мария Алавердова, предприниматель из района имени Лазо, получила 1,95 миллиона рублей. Деньги она потратила на покупку пчеломаток, улей, станка и стола для распечатки сот, закупила и другое, необходимое для развития пчеловодства, оборудование. Теперь в районе изготавливают мед. К концу текущего года фермер планирует производить до полутора тонн продукции, а к следующему - 3,3 тонны.

Благодаря грантам и мерам поддержки Дальний Восток показал неплохие результаты по всей стране. Так, в сельской местности производят 32,4 процента урожая и выпускают 46,5 процента продукции животноводства, фермеры и индивидуальные предприниматели выращивают 22,5 процента урожая и производят 11,8 процента мяса, молока и яиц.

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