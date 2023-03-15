Закон о северном завозе поддержали депутаты Хабаровского края Фото: Закдума Хабаровского края

В закдуме Хабаровского края прошло заседание депутатов. На нем парламентарии поддержали проект закона «О северном завозе». Это комплекс мер, которые обеспечивают отдаленные и труднодоступные районы жизненно необходимыми товарами перед зимой. В зону действия северного завоза в России входят 25 регионов. По данным Минвостокразвития, там живут три миллиона человек. Каждый год им доставляют 3,2 миллиона тонн груза общей стоимостью 87 миллиардов рублей.

- В законопроекте утверждено само понятие «северного завоза», а полномочия распределены между различными уровнями власти. Приведена в порядок закупочная деятельность, правила доставки грузов, мониторинга и контроля. Также введен комплекс мер поддержки операторов северного завоза, - рассказали в пресс-службе Законодательной думы.

Также в проекте указаны критерии, по которым тот или иной населенный пункт относят к территории завоза. Так, если у села или поселка нет круглогодичного сообщения авто- или ж/д-транспортом, то это будет считаться основным условием.

Также новый закон приведет в систему действующие правила регулирования северного завоза. Депутаты уверены: проект позволит улучшить жизнь людей, живущих в отдаленных районах. Координатором завоза станет министерство развития Дальнего Востока и Арктики.

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