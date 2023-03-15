Находившегося в федеральном розыске похитителя бриллиантов задержали в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске задержали мужчину. Он находился в федеральном розыске за кражу бриллиантов. Драгоценности 31-летний житель поселка Новый Ургал украл у знакомой. Женщина заявила о пропаже трех камней стоимостью 25 тысяч рублей.

Задержать подозреваемого удалось через неделю. Все это время он скрывался от органов власти. Камни мужчина успел продать за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь и другие нужды.

- От участия в следственных действиях мужчина решил уклониться и скрылся. Следователи объявили его в федеральный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оперативникам стало известно, что мужчина может прятаться в одном из домов по Ленинградской улице. Там его и нашли полицейские. Мужчину задержали и доставили в отделение.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина может отправиться в колонию на пять лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается.

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