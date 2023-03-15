За оскорбительные голосовые сообщение осудили двух жительниц ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области осудили двоих женщин за публичные оскорбления. Они записали неприличные сообщения в группу в мессенджере.

В прокуратуру обратилась жительница Смидовичского района. Она рассказала, что женщины записали в ее адрес неприличные голосовые сообщения. В группе, к слову, состояли около 300 человек.

- Согласно проведенному исследованию высказывания в адрес потерпевшей являются оскорблением, выраженном в неприличной форме и унижающем ее честь и достоинство, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

В итоге в отношении женщин завели административные дела за публичное оскорбления в интернете. Мировой судья признал их виновными и назначил каждой штраф в пять тысяч рублей. Приговор пока в силу не вступил, и у женщин есть шанс обжаловать его. Но сделать это нужно в установленные сроки, уточнили в надзорном органе.

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