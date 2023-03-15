Заплатить за моральный вред сыну обязала прокуратура жительницу Биробиджана Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане прокуратура обязала 33-летнюю женщину заплатить моральную компенсацию в пользу своего сына. Против нее заведено уголовное дело за побои, которые она нанесла ребенку.

В январе женщина, будучи сильно пьяной, поругалась с сыном и избила его. К счастью, вреда здоровью побои не повлекли.

- В период предварительного расследования данного уголовно дела гражданский иск о взыскании в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда, не был заявлен, - рассказали в пресс-службе прокуратуре по Еврейской автономной области.

Тогда прокурор направил в суд иск в защиту интересов ребенка. В силу возраста он не может сделать этого сам. Прокурор попросил взыскать с нерадивой матери 50 тысяч рублей.

Иск пока рассматривает суд. Его результаты находятся на контроле надзорного органа.

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