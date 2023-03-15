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НовостиОбщество15 марта 2023 10:57

Заплатить за моральный вред сыну обязала прокуратура жительницу Биробиджана

Женщина избила ребенка
Василина ВАСИЛЬЕВА
Заплатить за моральный вред сыну обязала прокуратура жительницу Биробиджана

Заплатить за моральный вред сыну обязала прокуратура жительницу Биробиджана

Фото: Даниил ОПАРИН

В Биробиджане прокуратура обязала 33-летнюю женщину заплатить моральную компенсацию в пользу своего сына. Против нее заведено уголовное дело за побои, которые она нанесла ребенку.

В январе женщина, будучи сильно пьяной, поругалась с сыном и избила его. К счастью, вреда здоровью побои не повлекли.

- В период предварительного расследования данного уголовно дела гражданский иск о взыскании в пользу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда, не был заявлен, - рассказали в пресс-службе прокуратуре по Еврейской автономной области.

Тогда прокурор направил в суд иск в защиту интересов ребенка. В силу возраста он не может сделать этого сам. Прокурор попросил взыскать с нерадивой матери 50 тысяч рублей.

Иск пока рассматривает суд. Его результаты находятся на контроле надзорного органа.

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