Две трассы снова закрыли в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае закрыты две федеральные дороги - «Комсомольск-на-Амуре - Амурск» и «Подъезд к селу Ачан».

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края. Причиной стала неблагоприятная метеообстановка. В ближайшее время прогнозируется снегопад, ухудшение видимости, гололед и снежный накат. Из-за этого вырастает угроза жизни и здоровью людей, так как создается аварийная обстановка.

- Введено временное ограничение движения для автобусов категории «М2» и «М3» и грузового транспорта категории «N3» (грузовые автомобили массой более 12 тонн), - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока специалисты не устранят последствия непогоды. А пока водителей просят быть аккуратнее на дорогах и не забывать о правилах дорожного движения, а также проявлять взаимоуважение по отношению к другим автомобилистам.

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