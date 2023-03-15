Мероприятия в честь годовщины событий на Даманском острове прошли в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Дань памяти бойцам отдали у мемориала воинам-интернационалистам в Хабаровске. В мероприятии участвовали Игорь Михайловский, вице-мэр города, представители администрации, военные и ветераны. Таким образом они почтили память событий, которые произошли 54 года назад на Даманском острове.

- Это история нашей страны, ее нельзя забыть так же, как и другие конфликты. Чтобы молодежь знала о том, что произошло, мы проводим большую информационную работу в образовательных учреждениях. Приятно, что наши рассказы вызывают неподдельный интерес у подрастающего поколения, - сказал Анатолий Насыров, почетный гражданин Хабаровска, участник событий на острове Даманский.

Напомним, боевые действия на острове произошли 2 и 15 марта 1969 года. Тогда на реке Уссури в районе острова случился советско-китайский пограничный конфликт между СССР и КНР. Территория участка в один квадратный километр и стала камнем преткновения двух стран. Она относилась к Пожарскому району Приморья, граничившему с китайской провинцией Хэйлунцзян. В итоге погибли 58 советских военных, 94 получили ранения. Данные о потерях китайской стороны по сей день неизвестны - эта информация засекречена. Пятеро советских военных получили звание Героя СССР, трое из них - посмертно.

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