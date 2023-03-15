Грузовик и автобус столкнулись в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске произошла авария с маршрутным автобусом и грузовиком. Столкновение случилось на проспекте 60 лет Октября. В Госавтоинспекции отметили, что в дежурную часть никто не обращался.

В аварии никто не пострадал. Участники оформили ДТП сами.

Между тем специалисты ГИБДД работают вместе с дорожными службами и оперативно реагируют на обращения хабаровчан.

- В расчистке улиц задействованы снегоуборочная техника, осуществляется посыпка проезжей части противогололедными материалами, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Инспекторы обеспечивают безопасность на дорогах и помогают водителям. А в случае, если ваш автомобиль неожиданно сломался на дороге, или произошло какое-либо происшествие, автомобилисты могут обратиться в ГИБДД по телефону 59-59-06.

Также специалисты ГИБДД призывают быть аккуратными на дорогах - совсем скоро в регион придет новый циклон.

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