На принудительные работы за неуплату алиментов отправится житель ЕАО Фото: Даниил ОПАРИН

В Еврейской автономии 44-летнего мужчину приговорили к принудительным работам. Он отказывался платить алименты на своего сына, и против него завели уголовное дело.

На содержание ребенка полагалось 25 процентов от общего заработка мужчины. Только положенных денег сын не видел, потому что папа нигде не работал. Принимаемые меры не помогли заставить его зарабатывать.

- Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, мер к трудоустройству он не предпринимал, материальной и иной помощи ребенку мужчина не оказывал. В результате неисполнения возложенных судом обязанностей образовалась задолженность по алиментам, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

К слову, за это он уже отбывал наказание в колонии, но лишение свободы не помогло ему встать на путь исправления. Не раз мужчину привлекали к административной ответственности и назначали обязательные работы.

Вину в суде он признал. Ближайшие пять месяцев ему придется отбывать на принудительных работах, а пять процентов с его заработка будут уходить в казну государства.

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