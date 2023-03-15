Новый сквер появится в этом году в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В этом году жители Хабаровска смогут прогуляться по новому скверу. Он появится на улице Промывочной. Мэру города уже показали его проект.

Как рассказал Аркадий Корзун, главный архитектор города, общественная территория появится в районе дома №64 по улице Промывочной по нацпроекту. Он займет площадь в 5,5 тысяч квадратных метров. Его стоимость - девять миллионов рублей. Работы продлятся меньше полугода: начнутся в мае и закончатся в середине октября.

В планах убрать существующее покрытие, положить новый асфальт, установить фонари и камеры видеонаблюдения, обустроить тротуары для прогулок жителей и гостей города. Также здесь появятся детская площадка, скамейки и малые архитектурные формы.

Кроме того, местные жители попросили решить проблему с контейнерной площадкой, которая находится неподалеку от будущего места отдыха. Они полагают, что, возможно, мусор будет разноситься по территории. Мэр пообещал, что площадку либо перенесут, либо ее заменят на заглубленные контейнеры.

- Я попрошу вас во время работ по обустройству быть самыми строгими критиками, общаться с подрядчиком, высказывать свои пожелания. В конце концов, он сам будет вам благодарен – ведь лучше сразу сделать так, как хотят люди, чем потом переделывать свою работу, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, благоустройство именно этого сквера выбрали сами хабаровчане. Свой голос большинство жителей города отдали за него в 2022 году.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.