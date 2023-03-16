Владельцев 351 тысячи объектов недвижимости не могут найти в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце 2022 года был принят законопроект, обязывающий органы местного самоуправления подавать заявления о постановке объектов недвижимости на учет как бесхозных, если найти их владельцев не удалось. Они также могут получить свидетельство у нотариуса о праве на наследство после смерти единственного хозяина имущества.

В Хабаровском крае зарегистрировано больше 351 тысячи объектов недвижимости без владельца. Краевой Росреестр и местные власти пытаются найти собственников имущества, чьи права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

- Если не зарегистрировать права, есть риск потерять имущество. Власти будут активно искать владельцев и наследников брошенной недвижимости, чтобы заново ввести ее в оборот. Правообладатель может сам обратиться в Росреестр с заявлением о государственной регистрации через МФЦ. При себе нужно иметь паспорт и правоустанавливающие документы на недвижимость, - сказала Елена Семченко, замглавы Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Пока удалось разыскать только 5 643 владельцев недвижимости, которая раньше числилась как бесхозная. В ближайшие пять лет в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных» властям Хабаровского края предстоит внести в ЕГРН больше 229 тысяч объектов недвижимости. Почти 59 тысяч из них приходятся на Хабаровск.

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