Андрей Шабашов возглавил Управление МВД России по Хабаровскому краю Фото: Правительство Хабаровского края

11 марта министр внутренних РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя Управления МВД России по Хабаровскому краю – полковника полиции Андрея Шабашова. В тот же день с назначенным главой ведомства встретился губернатор региона Михаил Дегтярев.

- Начальник управления входит в состав регионального правительства и ещё пяти профильных коллегиальных совещательных органов, - уточнили в правительстве Хабаровского края.

По словам губернатора, мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности реализуются сообща, в рамках краевой госпрограммы. Ее финансирование до 2024 года составляет почти 900 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе смертность на дорогах в 2022 году снизилась на 10 процентов. Уровень безопасности повысился и благодаря камерам видеонаблюдения, которые устанавливают в общественных местах. В регионе уже 23 населенных пункта находятся под постоянным наблюдением правоохранителей. Около 1,1 тысячи камер выведены на серверы органов внутренних дел.

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