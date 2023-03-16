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НовостиОбщество15 марта 2023 22:52

Андрей Шабашов возглавил Управление МВД России по Хабаровскому краю

Нового руководителя ведомства представил Владимир Колокольцев
Александра ЯВИЩЕНКО
Андрей Шабашов возглавил Управление МВД России по Хабаровскому краю

Андрей Шабашов возглавил Управление МВД России по Хабаровскому краю

Фото: Правительство Хабаровского края

11 марта министр внутренних РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя Управления МВД России по Хабаровскому краю – полковника полиции Андрея Шабашова. В тот же день с назначенным главой ведомства встретился губернатор региона Михаил Дегтярев.

- Начальник управления входит в состав регионального правительства и ещё пяти профильных коллегиальных совещательных органов, - уточнили в правительстве Хабаровского края.

По словам губернатора, мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности реализуются сообща, в рамках краевой госпрограммы. Ее финансирование до 2024 года составляет почти 900 миллионов рублей.

Благодаря совместной работе смертность на дорогах в 2022 году снизилась на 10 процентов. Уровень безопасности повысился и благодаря камерам видеонаблюдения, которые устанавливают в общественных местах. В регионе уже 23 населенных пункта находятся под постоянным наблюдением правоохранителей. Около 1,1 тысячи камер выведены на серверы органов внутренних дел.

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