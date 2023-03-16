Ночной пожар произошел в торговом центре «Кумир» в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщение о пожаре по адресу Даниловского, 16 А поступило 16 марта в 3:05. Расчеты сразу же отправились на вызов. Прибыв на место, они увидели дым на крыше двухэтажного торгового центра «Кумир». Пожарные поднялись наверх кирпичного здания по автолеснице, но не смогли найти очаг возгорания. Тогда они спустились на второй этаж.

- Внутри все было в дыму. На разведку в поисках очага отправились два звена газодымозащитной службы. Источник был обнаружен в магазине с товарами для животных, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные сработали оперативно. Огонь не успел перекинуться на другие торговые точки. Локализовать пламя удалось в 3:49 на 25 квадратных метрах. Открытое горение было ликвидировано за несколько минут. Проливка помещения заняла еще около часа. Полностью потушить возгорание удалось в 04:57.

На месте ЧП работали 25 человек и семь пожарных машин. О пострадавших не сообщается. На месте работают дознаватели. Позже они установят причину и обстоятельства возгорания.

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