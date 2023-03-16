Опрос за 175 тысяч: одна ошибка стоила хабаровчанке целого состояния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Листая посты в соцсети, хабаровчанка наткнулась на страницу, где пользователям предлагалось пройти опрос о качестве банковских услуг. Эта публикация сразу вызвала интерес у женщины. В качестве вознаграждения должны были начислить баллы по одной из программ лояльности.

- Со слов потерпевшей, она перешла по ссылке и ответила на несколько вопросов. В конце ей было предложено заполнить форму с банковскими реквизитами для зачисления бонусов. Она указала все данные, а в конце она вписала пароль из СМС, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина не сразу поняла, что произошло. Позже она проверила свой счет и с ужасом обнаружила, что с ее карты списали все деньги - 175 тысяч рублей. Тогда хабаровчанка написала заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведутся поиски виновных.

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