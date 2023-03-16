Две ледовые переправы закрыли в Хабаровском районе

Ледовые переправы закрыли в Хабаровском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Специалисты проверили прочность льда на реках Кур и Тунгуска. Оказалось, что за последние дни он сильно истончился, поэтому было принято решение закрыть переправы через эти водоемы. Они были частью автозимника до сел Новокуровка и Победа в Хабаровском районе. Теперь же указатели и дорожные знаки снимают, чтобы водители ошибочно не выехали на лед.

- Повышение температуры сказалось на состоянии зимнего покрова. Лед стал стремительно менять свою структуру, становиться игольчатым, наполняться водой. Осадки также повлияли на его прочность. Из-за снега оказались скрыты места, где покров уже стал хрупким, возникли небольшие промоины, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителям региона напоминают, что выезд на лед разрешен только в тех местах, где установлены специальные знаки. В настоящий момент в крае действует только 33 ледовые переправы.

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