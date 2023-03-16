Тот самый носорог: Кирилл Туриченко дал концерт в Хабаровске

Поклонники встретили артиста на автограф-сессии во всеоружии Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Участник легендарной группы «Иванушки International», который по-настоящему проник в сердца людей, облачившись в костюм носорога и поразив своим голосом в шоу «Маска», Кирилл Туриченко проводит долгожданный сольный тур по городам России. В рамках тура Кирилл проедет множество городов и завершит его финальным концертом в Санкт-Петербурге 26 апреля.

А 14 марта Кирилл Туриченко наконец добрался до Хабаровска, где прошел концерт, на который съехались поклонники артиста со всего Дальнего Востока. Сольный тур проходит при поддержке магазина товаров для дома «Галамарт», поэтому перед концертом в одном из магазинов сети в торговом центре «Юбилейный» состоялась автограф-сессия, где певец общался и фотографировался со всеми желающими.

Кирилл не отказывал в беседе даже самым маленьким слушателям Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Площадка сети «Галамарт» была выбрана не случайно, ведь, по словам артиста, их объединяет давняя дружба.

- Это мои большие друзья, и нас уже можно назвать семьей. Последние годы сотрудничество с «Галамартом» приятно еще и тем, что у меня есть свои небольшие магазины «Галамарт by Кирилл Туриченко», которые находятся в Москве. В любом городе я стараюсь встречаться с людьми, которые слушают мою музыку, следят за моим творчеством, и немного приобщаю их к «Галамарту», - поделился с «КП» - Хабаровск» Кирилл Туриченко.

Посмотреть Хабаровск артисту не удалось, так как после концерта во Владивостоке и долгой дороги оставалось совсем немного времени - только чтобы выспаться и прийти в себя перед концертом для хабаровчан. Кроме того, как рассказал Кирилл Туриченко, погодные условия вмешались в график, из-за чего пришлось отменить концерт в Южно-Сахалинске. Тем более ценным для слушателей стал тот факт, что концерт в Хабаровске все же состоялся, учитывая, что прошлой осенью его также пришлось переносить и в столице Хабаровского края.

Спустя полчаса, толпа все еще не желала прощаться с певцом Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Однако настоящим фанатам не страшны никакие трудности.

- На концерт мы специально приехали из Благовещенска. Приезжали и осенью, но уже здесь узнали, что концерт перенесли. Сначала не были уверены, что получится приехать и во второй раз, но звезды сошлись - мы снова здесь и сможем, наконец, насладиться концертом, - рассказывает «КП» - Хабаровск» поклонница Яна.

Девушка отметила, что изначально полюбила голос Кирилла, выступавшего в образе носорога в шоу «Маска», а уже позже, познакомившись с творчеством ближе, смогла оценить душевность и искренность артиста.

Фанаты среди своих любимых песен называли треки «Рандеву», «Один день с тобой» и Adagio. Все эти, а также многие другие композиции ждали их уже вечером на концерте. Сам певец рассказал, что ни один его концерт не похож на предыдущий. Есть основная программа, но она всегда дополняется какими-то сюрпризами. Так, хабаровчанам и гостям города наряду с уже полюбившимися песнями посчастливилось услышать несколько премьер.