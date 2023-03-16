Около пяти тысяч гектаров земель введут в оборот в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются работы по мелиорации земель. Они направлены на улучшение свойств почвы и ее производительности. Только в районе имени Лазо планируют ввести в оборот около пяти тысяч гектаров земель. Работы проводятся в рамках опорного проекта «Мелиорация и кластер АПК».

- В 2022 году впервые за 20 лет построена новая мелиоративная система и введена в оборот тысяча гектаров. Инициатору проекта возмещена половина затрат. На этом мы не останавливаемся: приступили к реализации еще четырех проектов мелиорации общей площадью 5,5 тысячи гектаров, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В регионе действует поддержка, в рамках которой из краевого бюджета выделяются деньги для постановки на учет бесхозных мелиоративных систем. Также предстоит выполнить расчистку мелиоративных каналов, чтобы снизить площади переувлажненных почв и сохранить их плодородие.

Сельхозпредприятие «Сервис-Агро» поэтапно будет вводить в оборот 4,8 тысячи гектаров земель в селе Зоевка. В прошлом году здесь было построено больше 35 километров каналов открытого водоотведения на площади больше тысячи гектаров. Территорию очистили от деревьев и кустов, почву обработали известковыми мелиорантами для понижения уровня кислотности. На это было потрачено больше 170 миллионов рублей. Зимой работы продолжились. С территории были удалены сорняки и другая растительность.

- На обработанном участке планируется выращивание гречихи. Уже в 2023 году земли засеют. Здесь же в будущем будет расти кормовой овес для нужд животноводства, - сказал Вячеслав Федоров, начальник управления инвестиционного развития и мелиорации минсельхоза Хабаровского края.

Сейчас площадь земель сельхозназначения в регионе составляет около 400 тысяч гектаров. Из них продуктивных - 241,9 тысячи. Планируется, что к 2030 году проект позволит ввести в оборот около 30 тысяч гектаров земель.

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