Глава лесничества и его подчиненный предстанут перед судом за взятки в Николаевске-на-Амуре Фото: Олег УКЛАДОВ

Главу Николаевского лесничества и его подчиненного будут судить за взятки и причинение ущерба лесному фонду. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по делу.

Во время следствия было установлено, что глава лесничества с одним из сотрудников срубили деревья для одного из предпринимателей, что на территории организации делать запрещено. Они причинили ущерб государству в размере 1,3 миллиона рублей. За свои услуги руководитель и лесничий получили от бизнесмена 355 тысяч рублей.

- В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 18 миллионов рублей. Преступники свою вину не признали, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В отношении обоих фигурантов заведено дело по двум статьям: получение взятки и незаконная рубка деревьев. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы по делу будут переданы в суд для рассмотрения.

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